150 عملا من 33 دولة في منتدى الفن الدولي

قال الدكتور أحمد غنيم، مدير المتحف القومي للحضارة، إن منتدى الفن الدولي لديه توأمة مع المتحف، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يشارك أكثر من 150 عملا فنيا رائعا من مصر ودول أخرى، لأن الحدث شيق للغاية بجانب أعمال نحتية رائعة لم توجد من قبل.

المتحف يعرض مختلف الأعمال عن الحضارة المصرية

وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المتحف وجه حضاري يعرض مختلف الأعمال من خلال محاضرات أو أحداث وفعاليات مستمرة، من أجل نشر مختلف الأشياء التي تعبر عن الحضارة المصرية لجذب الأشخاص من مصر وخارجها المهتمين بالحضارة والتاريخ في ظل التاريخ الكبير المبهر الذي تتمتع بها مصر.

موعد إقامة المعرض

وأوضح مدير المتحف القومي للحضارة، أنه يجرى إقامة ورش عمل الأيام المقبلة، ويوجد جدول زمني على صفحة منتدى الفن الدولي، وجرى عرض المواعيد في مختلف الصحف المطبوعة والمواقع، ويقام المعرض في الفترة من 15 يناير إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة من 33 دولة حول العالم.

يرعى المعرض كل من وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والمتحف القومي للحضارة المصرية، والجمعية الدولية للفنون المعاصرة في نيويورك.