نائب التنسيقية: احتفالية طريق الكباش جسدت عظمة وعراقة الحضارة المصرية

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن احتفالية طريق الكباش، التي كانت أمس الخميس، جسدت عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين.

افتتاح طريق الكباش

وأوضح مصطفى، خلال بيان له، أن مثل هذه الافتتاحات تحظى باهتمام عالمي، وتساهم بقوة في الترويج لقطاع السياحة، في ظل وجود تغطية إعلامية كبرى لنقل الحدث للعالم أجمع على غرار احتفالية موكب المومياوات، وذلك حتى يرى العالم ويشاهد عظمة الحضارة المصرية.

جهود كبيرة من الدولة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الافتتاح الضخم لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، ويعكس حرص الدولة المصرية على استعادة الاهتمام بتاريخ مصر وبالحضارة الفرعونية، بالتوازي مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في كل أنحاء البلاد.

وأضاف النائب علاء مصطفى، أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لإنهاء أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية بمعابد الأقصر والكرنك، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.