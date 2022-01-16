رئيس الوزراء ينفي عزوف الشباب عن السياسة: دخلوا بقوة في العمل العام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مدى حقيقة عزوف عدد كبير من الشباب عن الحياة السياسية والتصويت في الانتخابات، لافتا إلى أنه كان ينتمي لفئة الشباب، وفي فترات معينة كان هناك نوع من عدم الوعي بالأبعاد السياسية، «لكن النهاردة ابتدى الشباب يدخلوا، وأنا شايف إن هذا الموضوع مدخل العمل العام، بقى فيه النهاردة وعي ورغبة للشباب للدخول في معترك العمل العام، أنا بعتبرها خطوة جيدة كبداية في موضوع المشاركة السياسية الحقيقية».

جائحة كورونا تحكمت في نسبة مشاركة الشباب مؤخرا

وعن نسبة مشاركة قليلة للشباب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، إننا كنا في مصر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لكن من الإحصائيات والبيانات التي نعرفها جيدًا، لم تكن نسبة تواجد الشباب قليلة، بل على العكس كانت مثلها مثل كل المتوسطات العمرية التي شاركت، «حتى أنها بدأت تزيد عن حقب سابقة كانت موجودة من عمر الدولة المصرية بسبب الوعي السياسي».

مدبولي: الوعي السياسي بين الشباب في ازدياد

وتابع رئيس الحكومة: «الدولة كانت خارجة من معترك سياسي ضخم جدا، وأحداث استثنائية مرت بها في العقد السابق، بتخلي كل المواطنين -مش فقط فئة الشباب- يكون لديهم ليس نوع من العزوف، لكن نوع من مراقبة ما يحدث في الدولة، ومدى التغيير الذي يتم، «ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى، ابتدى الشباب يعوا تماما حاجات كثيرة جدًا، ممكن ميكونوش يعرفوها، وبالتالي النهاردة الوعي سائد، وحتى النقد للأوضاع يجري قبوله».