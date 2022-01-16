موعد إجازة عيد الغطاس 2022.. والفئات التي تستحقها

يبحث الكثيرون من المصريين عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن موعد إجازة عيد الغطاس 2022، وهو ثاني الأعياد السيادية «الكبرى أو الهامة» التي يحتفل بها أقباط مصر الأرثوذكس هذا العام، وهو إحياء لذكرى معمودية السيد المسيح عليه السلام في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

موعد إجازة عيد الغطاس 2022

وبحسب التقويم القبطي، فأن عيد الغطاس 2022 ، يتم الاحتفال به بعد مرور 12 يوما على عيد الميلاد المجيد، وبهذا يوافق عيد الغطاس هذا العام 11 طوبة، الموافق 19 يناير الجاري، ويقام القداس الإلهي للاحتفال بالعيد، مساء يوم الثلاثاء 18 من يناير، ويطلق عليه برامون الغطاس.

ومن المتعارف عليه أن يوم عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، ولا يتم اعتباره كذلك من قبل الحكومة المصرية، لكن يحصل المسيحيون الأرثوذكس فقط، على إجازة عيد الغطاس هذا العام يوم الأربعاء القادم، باعتباره عيد سيادي.

عيد الغطاس

عيد الغطاس من الأعياد السيادية، والتي لها عدة أسماء مثل «عيد أبيفانيا» أو «عيد العماد» أو «المعمودية» أو «التغطيس»، وهو واحد من الأسرار الكنسية، وشرط أساسي ليكون الشخص مسيحي وفق العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وهو احتفال ثابت يكون بعد 12 يوما من عيد الميلاد المجيد.

تستمر الاحتفالات بعيد الغطاس، لمدة 3 أيام وتقام الصلوات بـ«اللحن الفرايحي» وتطلق عليه الكنيسة «عيد الظهور الإلهي»، وبحسب العقيدة المسيحية فخلال تعميد المسيح في نهر الأردن، ظهر بالأقانيم الثلاث وهي الأب والابن والروح القدس.

مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس

ويعتبر عيد الغطاس من الاحتفالات التي لها مظاهر واضحة، حيث يتناول الأقباط خلال العيد الأطعمة التي تحتوى على كميات كبيرة من المياه باعتبارها رمزا للمعمودية، وعلى رأسها القلقاس، الذي يرمز إلى الطعام السام الذي يطهي في الماء فيتحول إلى طعام مغذٍ، وهو رمز لما يحدث في المعمودية، حيث يتطهر الشخص المسيحي من الخطيئة، بالإضافة إلى القصب الذي يرمز إلى سمو القامة الروحية.