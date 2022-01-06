عادات بطريرك الروم الأرثوذكس في عيد الغطاس.. «كعكة وصليب وحمامة»

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، القداس الإلهي في كنيسة بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركي في الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الظهور الإلهي أو ما يعرف بمسمى عيد الغطاس وذلك وفقاً للتقويم الغربي.

إلقاء صليب وإطلاق حمامة.. عادات عيد الغطاس

وعقب القداس الإلهي قام البطريرك بصلاة تقديس الماء الكبيرة في الكنيسة، فيما من المقرر أن يتوجه البابا ثيودروس، منتصف ظهر اليوم، إلى النادي البحري اليوناني ليبارك مياه البحر المتوسط بإلقاء الصليب المقدس فيه، ثم يُطلق حمامة بيضاء في إشارة إلى الروح القدس الذي ظهر بشكل حمامة وقت معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

بطريرك الروم الأرثوذكس يقطع كعكة العيد للمؤمنين

وبحسب المطران أنطونيو نيكولا، المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، أنه بعد ذلك يقوم البطريرك بتقطيع كعكة الـ Vasilopita (باليونانية Βασιλόπιτα) وتوزيعها على المؤمنين، مؤكداً أن هذا الأمر واحد من التقاليد أكثر جمالا وملهمة للكنيسة الأرثوذكسية في العام الجديد.

وأضاف «أنطونيو» في بيان، أن الحضور هذا العام للجميع، مع مراعاة الاحتياطات اللازمة بسبب الجائحة كما هو الحال دائمًا، وذلك بعدما توقفت الاحتفالات العام الماضي.

اختلاف احتفالات الروم الأرثوذكس عن الأقباط الأرثوذكس

جدير بالذكر أن طائفة الروم الأرثوذكس يحتفلون بالأعياد وفقاً للتقويم الغربي، الذي يخصص يوم 25 ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فيما يحتفلون في السادس من يناير بعيد الغطاس، وذلك على عكس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير، وعيد الغطاس في 19 من ذات الشهر.

وشهد قداس الروم الأرثوذكس، اليوم، إجراءات احترازية مشددة، تمثلت في أعداد محدودة من قبل الحضور الذي اشترط دخولهم ارتداء الكمامات الطبية، فيما تم وضع مطهرات لتطهير الأيدي.