مدبولي: نستهدف طرح شركات اقتصادية مدنية وعسكرية بالبورصة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا كدولة في المرحلة الحالية مضطرة وفقًا لتجارب عديدة للغاية أن تعمل على زيادة الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة من أجل بناء الدولة، «عاوز أبني بنية أساسية كبيرة جدًا، حجم الإنفاق الضخم اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت في استثمارات عامة كان أكثر من 50% منه في مشروعات البنية الأساسية».

طرح الشركات الاقتصادية في البورصة للشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلنها بشكل صريح أنه سيتم طرح الشركات الاقتصادية سواء التابعة للقطاع المدني أو المؤسسة العسكرية في البورصة المصرية من أجل الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا هو التوجه الذي يحدث الآن.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية النهاردة يتم هيكلتها عشان تكون جاهزة للطرح في البورصة المصرية، زي بالضبط شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للحكومة اللي احنا بدأنا طرحها، وهناك شركات مملوكة بالكامل للدولة المصرية وعملنا لها الهيكلة وطرحنا اكتر من 25 منها، نفس الشيء احنا مستهدفينه في العام القادم لشركات كثيرة جدا من الدولة ومنها شركات تابعة للقوات المسلحة».