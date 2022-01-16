مدبولي: استثمارات الجيش لا تمثل شيئا في الاقتصاد المصري.. أقل من 1%

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد عن أن الدولة تزاحم القطاع الخاص في الاستثمارات، فذكر أنه في كل دول العالم، دائما تدخل الدول في استثمارات في قطاعات استراتيجية التي تراها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، «إحنا درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشأن، لو إحنا هنتكلم عن حجم تدخل القوات المسلحة في المشروعات والاستثمارات هنلاقيها لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري، ده أقل من 1%، يمكن الرئيس السيسي قال 2% في 2016، لكن مع الأرقام النهارده ونمو الاقتصاد أنا بقول لحضرتك أقل من 1%».

الاقتصاد المصري سيظل اعتماده على القطاع الخاص

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي »، أن من المهم أن نعي تمامًا أن الدولة المصرية في الفترة السابقة الاستثنائية وخروجًا من ثورات كانت في حاجة لاستثمارات الدولة، لكن دائما كان الاقتصاد المصري وسيظل اعتماده على القطاع الخاص، «إحنا عارفين هذا الكلام وإن إحنا بنقول أن هذه الفترة هي فترة استثنائية، إنتي مضطرة كدولة أننا ندخل في هذه الاستثمارات وده كلام في منتهى الأمانة».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «القطاعات اللي إحنا بنتكلم عليها، أغلبها القطاع الخاص فيها مكنش موجود أو متواجد بنسبة قليلة جدا لا تكفي الاحتياج الاقتصاد المصري، ودي أهم شيء، وبالتالي كنت بستورد كميات هائلة وبسدد بعملة صعبة في بعض الصناعات نتيجة لأن القطاع الخاص لم يكن يغطي أكثر من 10 أو 15 أو 20% من هذه القطاعات».