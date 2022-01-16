مدبولي عن انتقادات حقوق الإنسان: بتبقى حالات فردية والمنظمات تعممها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عندما يتحدث عن ملف حقوق الإنسان يتكلم عن «كيف يرى الغرب مسألة حقوق الإنسان في الدول النامية والشرق كله وليست في مصر فقط على الأخص، بل بصفة عامة؟»، موضحًا أنه يجب على الغرب أن يعي أن ظروف كل هذه الدول بتختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي «إحنا لما ننظر لقضية حقوق الإنسان، ننظرها بشكل متكاملة حقوق اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية».

الأمر ليس متعلقًا بالتآمر.. كل دولة وليها ظروفها

وعن انتقاد عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في مصر، رد «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، أن الأمر ليس متعلقا بالتآمر، الظروف الخاصة بكل دولة تختلف عن الدول الأخرى، ولا يمكن تطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها في دول العالم المتقدم بطرق معينة على كل الدول الأخرى أو دول العالم النامي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «دايما هناك ظروف ممكن تكون مختلفة، أو نظرة لهذا الموضوع بطريقة مختلفة، إحنا تحدثنا مع ممثلين كبار في دول كثيرة جدا لتوضيح الصورة، لأن المشكلة الحقيقية أن الصورة بتكون غير مكتملة، المشكلة الحقيقية أن هذه المؤسسات وأغلبها يستقي تقاريره من حالات فردية بتبقى موجودة لا يمكن القياس عليها أن هذا هو الوضع العام الموجود في الدولة المصرية».