5 مزايا لغرفة المراقبة الرئيسية لشبكة خطوط أنابيب البترول بالسويس

استعرض المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة البترول، اليوم، أهمية افتتاح غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية لشبكة خطوط أنابيب البترول لمنطقة السويس، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت مشروعات الرقمنة في مختلف الشركات؛ لسهولة تداول المعلومات، وإحكام السيطرة منذ تولي الوزير طارق الملا لمهام منصبه؛ لذلك تم إنشاء غرفة مراقبة رئيسية لشبكة خطوط أنابيب البترول بالسويس؛ للمساهمة في عمل قياس آلي للمستودع.

غرفة المراقبة تتحكم في مرور المنتجات البترولية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على قناة «extra news»، أن غرفة المراقبة تتحكم في مرور المنتجات البترولية، وتأتي في إطار التحول الرقمي للوزارة، مؤكدًا أن وزير البترول حريص على تطوير وتحديث قطاع البترول، وأن يكون مشروع الرقمنة في مختلف الشركات لسهولة تداول المعلومات، مؤكدًا أن مزايا إنشاء غرفة مراقبة رئيسية لشبكة خطوط أنابيب البترول بالسويس والقناة عديدة ومهمة.

أهمية غرفة المراقبة

وأشار المتحدث الرسمي بِاسم وزارة البترول إلى أن أهمية غرف المراقبة تكمن في عمل نظام قياس آلي للمستودع، والتحكم في مرور المنتجات البترولية والمواد الخام القادمة من بورسعيد، فضلا عن تدقيق البيانات وتوفيرها لصانع القرار، وكل هذا يؤدي لرفع كفاءة الشرايين الرئيسية لنقل المنتجات البترولية.