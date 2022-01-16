خبير اقتصادي: لولا الإصلاح الاقتصادي لواجهت مصر تحديات كبيرة

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن مصر إذا لم تكن قد أخذت بالإصلاح الاقتصادي، لواجهت تحديات كبيرة في ظل معدلات نمو صغيرة والإنتاج القليل، مبينا أن الناتج المحلي قبل الإصلاح الاقتصادي زاد بنسبة 13%، وكذلك كانت نسبة البطالة 14% من قوة العمل، بإجمالي 3.5 مليون عاطل في دولة بها شباب، وكان التضخم في مصر قبل الإصلاح مرتفعا، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي أيضا، مع تواجد سعر صرف متعدد للدولار في مصر، وكان مناخ الاستثمار غير جاذب.

الحل الوحيد أمام مصر كان الاقتراض

وأضاف «الفقي» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه تم إجراء برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي لكي يصبح معدل النمو ضعف معدل الزيادة السكانية مع تقليل عجز الموازنة، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن التردد خيانة، لذا أخذ بالإصلاح الاقتصادي الذي تحمله الشعب المصري، الذي يثق في قياداته ويرى أملا أمامه، لافتا إلى أن الحل الوحيد الذي كان أمام مصر هو الاقتراض من أجل زيادة معدل النمو، ليصل إلى 5% على الرغم من وجود أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحا أن الناتج المحلي وصل إلى 6.4 تريليون جنيه العام الماضي، وسط توقعات بأن يصل الاقتصاد الرسمي في العام الحالي إلى 7.1 تريليون جنيه، وسيكون الاقتصاد غير الرسمي نحو 3 تريليونات جنيه.

تسابق الدول من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى

من جهته قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن كل الدول تتسابق من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى في ظل زيادة السكان، والرئيس السيسي أوضح أن ميزانية مصر تحتاج إلى أن تكون تريليون دولار، وليس تريليون جنيه فقط، مبينا أن هناك أحاديث دائما في القهاوي عن قلة المرتبات في مصر، لكن هذا يرجع إلى قلة الموارد، موضحا أن مصر إذا كان عدد سكانها قليل كان المواطن سيشعر بتغيير أعلى، فمثلا دولة النرويج لها أكبر صندوق سيادي في العالم، ولكن مصر تزيد بمعدل ربع عدد سكان دولة النرويج.