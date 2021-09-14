خبير اقتصادي: مصر حققت معدلات نمو مرتفعة رغم الإرهاب

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية في مصرخلال الفترة الراهنة تستند على المعلومات، التي تتيح تنفيذ المشروعات بشكل ناجح وتمنع إهدار المال، مبينًا أن الاعتراف بالأرقام الحقيقية دون تجميل يساعد على حل المشكلة، وهي أول طريق للحل.

«نجم»: مصر حققت عمليات تنمية مرتفعة

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر ذات اقتصاد ناشئ ومرت بسقوط طيارة روسية وعمليات إرهابية، لكنها حققت عمليات تنمية مرتفعة وتطمح خلال 10 سنوات قادمة لتحقيق نمو أعلى من الذي حدث خلال 7 سنوات ماضية، متابعا: «معندناش حاجة نخبيها وحطينا وضعنا الاقتصاد قدام العالم، البعثات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وده بيزود من مصداقيتنا».

مصر تضيف مؤشر الثقة في الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب الفترة المقبلة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر ستضيف مؤشر الثقة في الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب، مضيفًا: « الاستثمارات الأجنبية في مصر قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9 مليار جنيه، ولكن هناك دول أصغر من محافظة الجيزة أو مدينة الشيخ زايد بها عدد مضاعف لهذه الأرقام، لأنها بنت جدار الثقة مع المستثمر»، لافتا إلى أن مصر لها موقع جغرافي عظيم، ويجرى حاليًا ربط مشاريع الطاقة مع جنوب أوروبا والعالم العربي، مما يتيح فرص استثمارية أكثر خلال الفترة المقبلة.