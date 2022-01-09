خبير اقتصادي: منتدى شباب العالم سيجذب السياحة والاستثمارات العالمية

قال عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن منتدى شباب العالم سيكون جاذبا للاستثمار والسياحة في آن واحد، وسيرسل المنتدى رسالة لكل الدول مفادها بأن مصر قوية وآمنة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

إدارة المنتدى مهتمة بالمجالات الجديدة مثل الطاقة والتكنولوجيا

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إدارة المنتدى مهتمة بكل المجالات الجديدة مثل الطاقة المتجدة وتكنولوجيا نقل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وخصصت ورش عمل لها، وجميعها قطاعات مهمة لجذب الاستثمار بالقطاعات الصناعية والسياحية، التي سينجح المنتدى في جذبها مستقبلا.

المنتدى تنفق عليه الشركات الراعية وليس الدولة

وأوضح أن المنتدى دائما ما ينجح في تحقيق وفورات مالية من خلال الشركات الراعية له الذين يقومون باستقبال الوفود وتسكينهم، وعمل مشروعات دعائية من خلال الشركات الراعية المختلفة، «المنتدى تنفق عليه الشركات الراعية وليس الدولة أو الموازنة العامة للدولة»، لافتا إلى أن المنتدى يهتم أيضا بالحديث عن التغيرات المناخية والحلول المبتكرة لمعالجة ذلك الأمر مع الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المحروقات.

وأكد أنه سيكون هناك الكثير من الحلقات النقاشية المهمة والضرورية في إطار التحول الرقمي أو مبادرة حياة كريمة والاستهلاك الآمن للمياه والاستدامة والترشيد في استهلاك المياه مع البحث عن مصادر مياه أخرى يجري التعامل من خلالها لتجنب تلك الأزمة، وكذا الحلول لكل تلك الأشياء، «كل ده هيتم عرضه داخل المنتدى بداية من يوم 10 يناير وهيكون فيه بحث للكثير من الأمور الاقتصادية في المنتدى».