توقف الصيد في البرلس لليوم التاسع بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

أعلنت غرفة عمليات المحافظة ومركز الأزمات عن استمرار إغلاق بوغاز البرلس وتوقف الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز لليوم التاسع على التوالي، وذلك لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

وقال نصر عبد الهادي مدير غرفة العمليات والأزمات، لـ «الوطن»، إنه لم يتلقَ أي إشارة من ميناء الصيد تفيد استئناف حركة الصيد بعد توقفها منذ 9 أيام، وذلك حفاظا على حياة الصيادين وسلامتهم، وسيتم إخطارهم بموعد استئناف حركة الصيد، حال استقرار الحالة الجوية.

بينما ناشد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الصيادين، عدم المخاطرة والخروج في رحلات صيد، وذلك بعدما شهدت مياه البحر المتوسط ارتفاعا في الأمواج بالإضافة إلى سرعة في الرياح.

طوارئ بالمحافظة لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، مشددة على كافة الجهات بسرعة التنسيق فيما بينها لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح المحافظ أن غرفة ومركز العمليات الرئيسي بالديوان العام مستمرة في الانعقاد لمعرفة الوضع أولا بأول والتواصل مع الغرف الفرعية، مؤكدا على تواجد رؤساء المدن في الشوارع بشكل مستمر لرفع مياه الأمطار وتسيير حركة المواطنين فضلا عن رفع آثار الأمطار من أمام المجمعات الحكومية والخدمية والمدارس تزامنا مع أداء تلاميذ المرحلة الابتدائية امتحاناتهم.