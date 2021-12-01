توقف حركة الصيد في بوغاز وبحيرة البرلس بسبب سرعة الرياح

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نصر عبد الهادي،عن توقف حركة الملاحة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع شدة الرياح.

وقالت الغرفة، إن توقف حركة الصيد في بوغاز وبحيرة البرلس جاء نتيجة شدة وسرعة الرياح، وأحجم الصيادون عن الخروج في رحلات صيد بالبحيرة والبوغاز، بينما يفتح ميناء الصيد بالبرلس أبوابه أمام الصيادين، حيث أنه مكان لرسو المراكب وتزودها بالوقود والمستلزمات.

محافظ كفر الشيخ يناشد الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد

وفي سياق متصل، ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج وسرعة الرياح، حيث ارتفع موج البحيرة كثيرا اليوم الأربعاء.

وتعرضت مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ لسقوط أمطار خفيفة، ما جعل المحافظة تعلن حالة الطوارئ في كافة المدن والقرى والتنبيه على رؤساء المدن بالتواجد المستمر في الشارع، فضلا عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمتابعة المستمرة مع رؤساء المدن ومع غرف العمليات الفرعية وغرفة أزمات المحافظة.

تكثيف الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية

كما أعلنت المحافظة عن تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددة على التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، فضلا عن استعداد كافة المعدات بالحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة.