مصير وحدة الإسكان الاجتماعي حال وفاة مقدم الطلب.. حالتان تنتظران الورثة

كثير من الأسئلة من الأسئلة تراود المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلانات الإسكان الاجتماعي، منها مصير الطلب في جال وفاة المتقدم قبل استلام الوحدة الخاصة به، وهو ما يجيب عليه المهندس صلاح محسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، لـ«الوطن»، موضحا شروط الحصول على وحدة ضمن المشروعات المطروحة.

مصير الوحدة السكنية حال توفى صاحبها قبل الاستلام

يقول نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه في حال وفاة الشخص المتقدم بطلب للحصول على وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، يكون هناك نوعين من الإجراءات، يتم اتخاذها مع الطلب.

ويضيف حسن، أنه في حال إذا كان الشخص المتوفى «أعزب»، فإنه يتم حذف الطلب، مع استرداد الورثة مبلغ مقدم الجدية المدفوع، أما الإجراء الثاني، فإنه في حالة إذا كان متزوج، فإنه يجب على الزوجة تقديم إعلان الوراثة الصادر من المحكمة، وتقديم طلب على الموقع لتغيير طلب الحجز إلى الورثة.

خطوات الحصول على وحدة إسكان اجتماعي

يشير رئيس الصندق، إلى أن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم للحصول على وحدة إسكان اجتماعي، كالتالي:

أولا: التوجه إلى أحد مكاتب البريد، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يحدده الصندوق عندما يتم الإعلان عن الطرح.

ثانيا: ملء الاستمارة المرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

ثالثا: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ليقوم المتقدم بإنشاء حساب خاصة به على الموقع، واختيار التقديم على وحدة سكنية، وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة، وفقا لكل مشروع.

رابعا: يكتب المتقدم البيانات المطلوبة، مع التأكد من رفع الأوراق المطلوبة، وبعد ذلك الضغط على تأكيد الطلب، ثم تظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.