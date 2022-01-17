الوزراء: 7.7 مليارات دولار قيمة الصادرات غير البترولية في الربع الثالث من 2021

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من تقريره ربع السنوي بعنوان «الصادرات السلعية غير البترولية الربع الثالث 2021»، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.

7.7 مليارات دولار قيمة الصادرات غير البترولية

وكشف التقرير، أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2021 قد بلغت 7.7 مليارات دولار بنسبة ارتفاع بلغت 27.1% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق له.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من عام 2021 لتسجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال الربع الثالث 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت 69.7%، حيث جاءت إيطاليا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2021 بقيمة 449.7 مليون دولار.

تلتها مالطا بقيمة 317.9 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 297.7 مليون دولار، فيما جاءت دولتا لوكسمبرج ولاتفيا كأقل دول الاتحاد الأوروبي استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث من 2021 بقيمة 0.1 مليون دولار و 1.1 مليون دولار على التوالي.

وجاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا في الميزان التجاري بمقدار 2.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2021، تلتها كلٌّ من «ألمانيا الاتحادية، والهند» بمقدار 778.6 مليون دولار، و 508.8 ملايين دولار لكل منهما على التوالي.

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 34.5%

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من عام 2021 نحو 1.9 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2020، محققًا انخفاض بنسبة 34.5%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر خلال الربع الثالث من 2021؛ حيث بلغت الصادرات المصرية إليها نحو 665.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الثالث من 2021، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 480.4 مليون دولار، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بنحو 454.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات سلعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 931.5 مليون دولار، كأكبر الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 575.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، تلتها اللدائن ومصنوعاتها، حيث سجلت نحو 654.8 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 476.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ارتفع الوزن النسبي لسلعة الحديد إلى 7.3%

ووفقًا لأعلى عشر سلع تم تصديرها خلال الربع الثالث من 2021، فإن سلعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار كريمة هي السلعة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في صادراتها خلال الربع الثالث من 2021 مقابل الربع الثالث من 2020، كما ارتفع الوزن النسبي لسلعة الحديد الصب «الزهر» والحديد الصلب «الفولاذ» إلى 7.3% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الثالث من 2021 مقابل نحو 3.2% خلال الربع نفسه من عام 2020.

وجاءت سلعة الحديد الصب «الزهر» والحديد الصلب «الفولاذ» على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الثالث 2021 مقابل الربع الثالث 2020؛ حيث سجلت نحو 569.0 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 192.2% مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 196.0% وتلتها سلعة البقايا ونفايات صناعات الأغذية والأغذية المحضرة للحيوانات بنسبة ارتفاع 177.6%.