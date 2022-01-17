مواطن سعودي ينقذ كلبا جرفه السيل.. غامر بحياته لإنقاذ الحيوان

أشادت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، يوثق عمل إنساني وبطولي، كما وصفوه، لشاب سعودي يحاول إنقاذ كلبًا من سيل جارف، وسط استغاثته لنجدته من الغرق.

احتفى رواد التواصل الاجتماعي «تويتر» في السعودية، بالشاب السعودي الذي ظهر في الفيديو وهو يغامر بنفسه أثناء جريان السيول لإنقاذ كلب علق في سيل ينهمر بعد هطول الأمطار.

فيديو متداول لشاب يتمكن من انقاذ كلب من السيول بعد ان كان عالقًا تحت إحدى الاشجار pic.twitter.com/ZbXSfVyieN — لوڤن السعودية (@LovinSaudi) January 16, 2022

الفيديو لاقى استحسان وإعجاب الكثيرين، بتصرف الشاب السعودي، واعتبروه دليلًا على الإنسانية والمروءة والرحمة، واقترح مغردون على جمعيات الرفق بالحيوان في السعودية تكريم الشاب؛ تعزيزًا لمبدأ الرفق بالحيوان.

الإسلام أمرنا بالرفق بالحيوان

وفي السياق ذاته، ووفقا لمداخلته مع العربية نت، بعد انتشار الفيديو والإشادة به على مواقع التواصل بالمملكة، أشاد الباحث والمستشار الشرعي، زياد بن منصور القرشي، بالموقف الرائع والعمل الإنساني العظيم، الذي قام به الشاب بإنقاذ الحيوان الذي كاد السيل أن يقتله، مضيفًا: «الإسلام أمر بالرفق بالحيوان وجعل من صفات البشر الرحمة بجميع المخلوقات، وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)».

وأوضح أن الحيوانات تعجز عن الدفاع عن نفسها، وتكون الرحمة بالحيوان بتأمين الطعام والسكن والمأوى لها، ورتب الله عظيم الأجر والثواب لمن يقوم بهذا العمل الصالح، وجعله سببًا لدخول الجنة، فهو من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا.

طقس بارد يضرب السعودية خلال 4 أيام مقبلة

وفي سياق آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية بدءًا من اليوم الاثنين حتى الخميس، لافتًا إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: «تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل».