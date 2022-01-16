السعودية تتيح الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطفال بين 5 و11 عاما

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد «كوفيد-19» للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، و ذلك من خلال حجز موعد للتطعيم عبر تطبيقي «توكلنا» و«صحتي».

المرحلة الثانية لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا في السعودية

وقالت وزارة الصحة: «بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج»، وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، يأتي ذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، لمن هم يعانون أمراض مزمنة وحالات حرجة.

أهمية تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا في السعودية

وفي 22 ديسمبر الماضي، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية، عبدالله عسيري، أن جرعة لقاح كورونا المعتمدة لتطعيم الأطفال في السعودية للفئة العمرية التي تتراوح بين 5 و11 عاما، تعتبر نصف الجرعة المقررة للكبار، معربًا عن ضرورة تلقى الأطفال جرعتين من اللقاح.

وفي السياق ذاته، أضاف «عسيري»، أن اللقاح المعتمد خلال الفترة الحالية في السعودية لتطعيم الأطفال هو لقاح «فايزر-بيونتيك»، حيث أثبت اللقاح فاعليته على هذه الفئة العمرية، فلا ينقلوا العدوى، ويحقق لدى الأطفال مناعة أفضل، بالإضافة إلى تقليل احتمالية الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وكانت وزارة الصحة السعودية، شددت في وقت سابق على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لعدد كبير من الأطفال، وذلك بسبب أنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً، معربا عن ضرورة استمرار الجرعات حتى التحصين الكامل ضد الفيروس، وتقليل التكدس في المستشفيات.