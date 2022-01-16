السعودية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تسجيل 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 615 ألفا و430.

5000 حالة مصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

وأشار البيان الذي نشرته وزارة الصحة السعودية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى تسجيل 3405 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 564 ألفا و947، أما إجمالي حالات الوفيات في المملكة جراء الوباء وصل إلى 8906.

تجدر الإشارة إلى أنه لليوم الخامس على التوالي، الذى تشهد فيه حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية زيادة بأكثر من 5000 حالة جديدة.

عودة تشديد الإجراءات الاحترازية

يذكر أنه في وقت سابق قد أعلنت حكومة المملكة عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، فقررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في البيان ذاته، أن هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

تطبيق إجراءات التباعد في الحرم المكي

ومن جانبها أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإعلان عن تطبيقها إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، على أن تتضمن تلك الإجراءات، صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.