ندوة بـ«تجارية كفر الشيخ» لمناقشة مميزات الفاتورة الإلكترونية للممولين

عقدت الغرفة التجارية بكفرالشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة بعنوان «الفاتورة الإلكترونية» للتجار من الممولين والمحاسبين القانونين والعاملين بالإدارات المالية بالجهات الحكومية، للتعريف بها، وذلك في ضوء حرص الغرفة التجارية على توعية منتسبي الغرفة بكل ما هو جديد فى كل المجالات، لاسيما في المجال الضريبي.

جاء ذلك بحضور رئيس منطقة ضرائب كفر الشيخ، والمستشار الضريبي للغرفة، وعدد كبير من منتسبي الغرفة والمحاسبين القانونيين، والعاملين بالإدارات المالية بالمصالح الحكومية.

خطة الرقمنة

وتناولت الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بكفر الشيخ أهمية الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية، والتي تأتي ضمن خطة رقمنة الحكومة المصرية 2030، وميكنة مصلحة الضرائب المصرية بالكامل، والتي تهدف إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وحصر المجتمع الضريبي، وكذلك تبسيط إجراءات التعامل بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، في كلمته، دور الغرفة في شرح والتعريف بالقوانين التي تصدرها الدولة لمنتسبي الغرفة بالتعاون مع جهات الاختصاص، وكذلك مساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة وتدريبهم عليها من خلال الندوات التي تعقدها الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية .

ندوات تعريفية بالمنظومة

وأشاد رئيس الغرفة بجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا عبدالقادر غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في إنجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى توافق رؤية الغرفة مع رؤية مصلحة الضرائب المصرية في إقامة عدد من الندوات، ومنها ندوة عن الإقرار الضريبي الإلكتروني للأشخاص الاعتبارين والطبيعيين، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية، وذلك بهدف زيادة الوعي الضريبي لدي اللممولين من التجار.

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