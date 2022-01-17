سيارات ومعدات لشفط تراكمات مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)

تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية للمحافظة المطلة والقريبة من البحر المتوسط، في حين شهدت بقية المدن أمطارا متوسطة لخفيفة، وانتشرت معدات مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والأحياء والقرى لرفع تراكمات المياه.

رفع حالة الطورائ القصوى بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار

رؤساء مدن كفر الشيخ يتواجدون في الشوارع

وأشرفت المهندس عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والمكلفة بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار بشرق وغرب العاصمة، وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي استمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وكسح تراكمات مياه الأمطار.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات شفط مياه الأمطار بالمدينة وجميع قرى مركز بيلا، بجانب رفع كافة تراكمات المياه من الشوارع المؤدية للمدارس وأفنية المدارس.

والاستعانة بسيارات الكسح لشفط مياه الأمطار

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة والقرى، ومراجعة صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولاً بأول، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أول بأول، والتواجد المستمر في الشارع.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استمرار العمل بحملة بجميع الطرق بقرى وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، ورفع كفاءة النظافة .

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار من جميع مناطق ومداخل المدينة، وكورنيش المدينة، مؤكداً على استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى الانتهاء من سحب مياه الأمطار، واشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بواسطة سيارات وجرارات شفط ورفع المياه.

تواجد المعدات في الشوارع لرفع تراكمات المياه

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار بالطريق العام والشوارع الرئيسية للتيسير علي المواطنين، وأشرف الدكتور وائل عبد الحميد مجد، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، على تواجد المعدات الخاصة بالأمطار، كما أشرف شريف هيكيل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على رفع مياه الأمطار بشوارع وأحياء المدينة ، وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز.

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على رفع كفاءة طريق مطوبس أبو غنيمة من امام قرية عزبة عمرو ووضع طبقة سن، واستمرار رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة، كما أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام.