أمطار غزيرة تغرق شوارع كفر الشيخ والمحافظة تعلن الطوارئ (فيديو)

ضربت أمطار غزيرة أنحاء متفرقة من محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وأغرقت مياه الأمطار الشوارع خاصة في القرى التي لم تُرصف طرقها وشوارعها، ما دعا محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، لرفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة خاصة المناطق الشمالية.

تجنب ملامسة أعمدة الإنارة

وقدمت «الوطن»، بثا مباشرا لهطول الأمطار بغزارة وغرق شوارع بعض مناطق كفر الشيخ، وناشدت المحافظة قاطنيها بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة أو الأكشاك الكهربائية حفاظا على سلامتهم.

كما ناشدت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر وتخفيض السرعات على الطرق العامة والفرعية، تجنبا للحوادث بعدما شهد رافد الطريق الدولي مساء أمس اصطدام سيارة نصف نقل بأحد اعمدة الإنارة وإحداث تلفيات في الرصيف بالقرب من قرية المرابعين.

رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع

وأكد محافظ الأقليم، ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة موجة الطقس السيئ والدفع بمعدات النظافة الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة رفع آثار مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، وأمام المجمعات الخدمية والمدارس تسيرا لحركة المرور .

ويتواجد رؤساء الوحدات المحلية في الشوارع لرفع آثار مياه الأمطار من الشوارع كما يتنشر عمال النظافة للمساهمة في رفع المياه، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بشكل مستمر لمتابعة حالة الطقس وتلقي شكاوى المواطنين من المرافق سواء بالانقطاع او الضعف.