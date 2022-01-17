«ميدالية الشجاعة العثمانية».. ما قصة قطعة يناير بمتحف الأمير محمد علي؟

أعلن متحف قصر المنيل فوز ميدالية الشجاعة العثمانية واختيارها كقطعة شهر يناير 2022 للعرض ضمن المقتنيات المتحفية بالقصر لمدة شهر، إذ حازت القطعة على أعلى نسبة تصويت.

ميدالية ذهبية لشجاعة الأمير

قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير المتحف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطعة التي وقع الاختيار عليها هي ميدالية الشجاعة العثمانية، مصنوعة من الذهب الخالص مستديرة الشكل وعلى أحد وجهيها كتابات تقول: «دولت عثمانلي عويدة فوق العادة إبراز صدقت وشجاعة مخصوص ميدالية در محمد توفيق باشا سنة 1303»، بمعنى ميدالية منحت من الدولة العثمانية لإبراز صدق وشجاعة محمد توفيق باشا وأسفلها سنة 1303، وعلى الوجه الآخر شعار الدولة العثمانية، ونالها محمد توفيق باشا في أحد الحفلات التي أقيمت لتكريم أمراء أسرة محمد علي، حيث كان معروفا عنه شجاعته وثقافته الموسوعية وحبه للصيد وحتى الآن يوجد متحف خاص للمحنطات التي قام بصيدها. وتابع «بدوي»: نطرح كل شهر عددا من القطع الأثرية للتصويت على صفحة المتحف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن يتم التصويت بعمل أعجبني للقطعة المختارة أو بالتعليق برقم الصورة، وكان الاختيار لهذا الشهر بين 4 قلائد ويعتبر الوسام والقلادة والرصيعة هي أعلى درجات التكريم التي تمنحها الدولة لكل من قدم عملا جليلا للوطن أو الإنسانية عامة، وتمنح أيضا للملوك والأمراء، ونال الأمير محمد علي توفيق العديد منها سواء من داخل البلاد أو من دول أوربية.

وعن القطع التي تم التصويت عليها، قال: كان الاختيار بين رصيعة إيطالية من الفضة على شكل نجمة مطلية بالمينا البيضاء يتوسطها دائرة ذات إطار من الذهب بها حرفي (M A) محاطة بكتابات باللغة الإيطالية وهي مثبتة على قاعدة من الفضة المضلعة وتاخذ شكل أشعة الشمس يعلوها تاج مفرغ، ورصيعة نمساوية من الذهب ذو وجهين على شكل نسر مزدوج الرأس مطلي بالمينا السوداء على أحد وجهيه ويتوسطه شكل صليب أما الوجه الأخر به شكل نسر مثبت على صليب كبير مطلي بالمينا الحمراء والبيضاء يعلوه التاج، وميدالية الشجاعة العثمانية من الذهب والتي وقع الاختيار عليها، أما القطعة الرابعة فكانت وسام من الفضة المنقوشة يتوسطه دائرة من الذهب مطلية بالمينا الحمراء بها 3 تيجان من الذهب.