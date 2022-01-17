مجلس الشيوخ يتمسك بتوثيق عقود العمل.. والوزير: بعض المهن مستثناه

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بإلغاء فقرة ضمن قانون العمل ورد فيها «إذا كان العقد غير مكتوب»، مؤكدا أن علاقة العمل ينبغي توثيقها لأن العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد، ولابد أن تكون مكتوبة حتي لا تقود إلى منازعات لا حدود لها فيما يخص إثبات حجية العقد .

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

واستطرد «أبوشقة»، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم: «التوثيق يحتاج إلى محرر مكتوب حتي لا تفتح المجال إلى منازعات واقعية بلا حدود في هذا الشأن»، وعقب محمد سعفان وزير القوي العاملة، بأن حماية الطرفين واجبة في القانون ونص المادة في قانون العمل هو تنظيم حتي لا يسمح رب العمل لنفسه باستخدام العمالة بدون كتابة عقد، فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، وأشار إلى أن بعض المهن تكون دون كتابة عقد وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة لتنظيم قانوني.

ورد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بأن المنشآت الصغيرة تلجأ إلى تشغيل العمالة لفترات بسيطة، ويجب أن تكون هناك حملات تفتيش دورية لإثبات تلك المخالفة، وهو ما يحتم على رب العمل إبرام العقود لتلافي العقاب.

مشروع قانون العمل الجديد

وأكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، أنّ القانون يتفق مع تصبوا إليه الدولة ويتلافى ما مضي ولا يجب ولا يصح أن تكون علاقة العمل غير موثقة، ولابد أن يحرص الطرفان على تحرير عقد.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قالا: «من منطلق قانوني بحت لابد أنّ يكون هناك عقد، واعتقد أن صورة العقد هي محل النزاع وأنّ العامل هو الطرف الضعيف وقد يلجأ إلى العمل بدون إثبات عقد، والقانون يؤكد علي ضرورة إثبات علاقة العمل».