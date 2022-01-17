«مشيرة خطاب» تلتقي رئيس مجلس الشيوخ لبحث سبل ترسيخ دعائم الديموقراطية

التقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وخلال اللقاء أكدت السفيرة أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

مجلس الشيوخ برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق

وأوضحت خطاب، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تمكن من القيام بدور فعال جنبا إلى جنب مجلس النواب، حيث نجح في صياغة ومناقشة عدد من التشريعات الهامة سواء التي قدمتها الدولة أو التي تم اقتراحها من الأعضاء إلى جانب القيام باختصاصاته الدستورية ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن ترحيبه بالسفيرة مشيرة خطاب، مقدما التهنئة لها بتوليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشكيل المجلس، مؤكدا أهمية دور المجلس خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع تطلع الدولة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأشار «عبد الرازق»، إلى أنّ التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، يضم عددًا كبيرًا من الخبرات والشخصيات القادرة على النهوض بدور المجلس، ومساعدة الدولة في تنفيذ رؤيتها في مجال حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الانسان ضم كل من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ومحمد أنور السادات عضو المجلس.