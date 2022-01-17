الإعدام لسباك قتل مواطنا بدار السلام لسرقة «التوك توك» الخاص به

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنقعدة اليوم، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بإعدام «فني سباكة»، شنقا، لإدانته بقتل مواطن بهدف سرقة «توك توك»، قيادته بمنطقة دار السلام في القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «محمد. م. ب»، 29 عامًا، فني سباكة، قتل المجني عليه أحمد محمد السيد، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى مقصده بهدف استدراجه إلى عين سكنية شاغرة وأوهمه بأن يعينه في نقل متاع ولما أوقعه في شركه انقض عليه مهدداً إياه بسلاح أبيض «مطواة» ومقيدا إياه بحبل.

وأضاف أمر الإحالة، أنّ المجني عليه حينما استغاث خشي المتهم أن يفضح أمره فطوق عنقه حتي أسكت أنفاسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنّ المتهم سرق «التوك توك»، وهاتف جوال مملوكين للمجني عليه، بأن سلبهم من حيازة المجني عليه، بعدما ظفر به وتحقق مراده واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار.