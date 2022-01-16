إعدام اثنين والمؤبد لثالث بتهمة قتل سائق «توك توك» لسرقته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا، ومتهم آخر بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بتهمة استدراج سائق «توك توك» وقتله لسرقته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم رئيس محكمة الزقازيق، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمود معوض، وسكرتارية أحمد رمزى.

عاطل وعامل وراء الجريمة

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد ورود بلاغ لمركز الحسينية بالعثور على جثة سائق «توك توك»، 20 سنة، مقيم بدائرة مركز القنطرة غرب، بالإسماعيلية، داخل قطعة أرض زراعية دائرة المركز، مشيرا إلى أن والد المجني عليه، 57 سنة، مزارع، أكد خروج نجله، للعمل على الـ«توك توك» الخاص به، وعدم عودته أو العثور على المركبة.

وتمكن قطاع الأمن العام تمن كشف غموض مقتل السائق والذي عثر على جثته في قطعة أرض زراعية بالإسماعيلية، إذ تبين أن مسجل خطر ونجل خاله، وراء ارتكاب الجريمة، بهدف سرقة توكتوك مملوك للمجنى عليه.

تحديد هوية المتهمين وضبطهم

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، 23 سنة، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، ونجل خاله، عامل، 35 سنة، مقيم ببورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول بمكان اختبائه بدائرة مركز أبو كبير، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، ومبلغ مالي، وضبط المتهم الثاني بمحل إقامته ببورسعيد.

المتهمان: قسمنا ثمن الـ«توك توك»

وبمواجهة المتهمان بما توصلت إليه التحريات، أقرا بها، واعترفا تفصيليا، بارتكابهما الواقعة، وأقرا باتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية «توك توك»، كرها عن قائدها وبيعها، واقتسام ثمنها فيما بينهما.

وتبين أن المتهم الأول يوم الواقعة قام بالاتصال هاتفيا بالمجنى عليه، لسابقة معرفته به، واستدراجه بزعم توصيله لشراء بعض المستلزمات، وعقب ذلك توجها لمقابلة المتهم الثاني، واستقل صحبتهما التوكتوك. وفور وصولهم إلى مكان الواقعة قام المتهمان بالتعدي على المجنى عليه بالضرب، فأوديا بحياته واستوليا على هاتفه المحمول والتوكتوك، وهربا، وتم بإرشادهما ضبط التوكتوك المستولى عليه، لدى المتهم الثالث سيئي النية.