إعدام رسام قتل زوجته في نهار رمضان.. رائحة كريهة كشفت المستور

رائحة كريهة تنبعث من أحد المباني المهجورة نسبيان والمكون من 11 طابقا، ما دفع الجميع للبحث عن مصدرها، معتقدين أنه من الممكن أن يكون ذلك نتيجة نفوق قطة أو كلب، حتى وجد أحد الأشخاص جثة منتفخة لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وبها العديد من الضربات التي استقرت في رأسها، وحولها بركة دماء جافة، وملامحها تكاد تكون مختفية نظرا لوصول جسدها إلى مرحلة متقدمة من التعفن.

1- إبلاغ الشرطة

لحظة واحدة جعلت الشخص مكتشف الجريمة عينيه جاحظتين، وتسمر في مكانه وكأنه صُعق، وأطلق صرخات عديدة، وبدأ في الركض مستغيثا بالجيران، والذين تطلعوا الأمر وأبلغوا قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وحضرت قوة من القسم مدعومة بسيارة إسعاف وفريق بحثي من الطب الشرعي، وبحثوا في المكان وأخذوا بصمات الأقدام التي تحيط بالجثة، حتى تبين أن مرتكب الواقعة رجل، لوجود بصمات حذاء رجالي.

2- كاميرات المراقبة كشفت هوية المتهم

رحلة البحث شاقة وطويلة نظرا لأن المجني عليها مجهولة الهوية وليست من المنطقة، كما أن بلاغات التغيب لم يذكر فيها أحد مواصفات السيدة المقتولة، لكن هناك أحد خيط كشف مرتكب الجريمة، وهي كاميرات مراقبة قريبة من مكان الواقعة، وظهر فيها المجني عليها وهي ترتدي نفس الملابس التي وجدت بها تسير مع أحد الأشخاص.

3- خلافات زوجية سبب الجريمة

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، حُددت هوية المتهم، وتبين أنه «م. م»، 52 عاما، رسام، ومقيم في محافظة البحيرة، وزوج المجني عليها، ولوجود خلافات زوجية بينهما قرر أن ينهي حياتها، عن طريق خداعها بإعداد طعام الإفطار وذلك خلال شهر رمضان، ليذهبا لزيارة أحد أقاربه في مدينة برج العرب للإفطار معهم.

ارتسمت الفرحة على وجه المجني عليها عندما طلب منها المتهم منها تجهيز إفطارهما لتناوله مع أحد أقاربه، ووضعته داخل شنطة بلاستيكية وهمت في حملها ليعترضها زوجها ويحملها هو بدلا منها، واضعا فيها الأداة الحديدية التي أعدها للتخلص منها، وأثناء سيرهما معا كان يبحث عن مكان مناسب يمكنه أن يتخلص من زوجته فيه حتى سنحت له الفرصة، حينما طلبت منه المجني عليها أن تقضي حاجاتها، ليدلفوا إلى أحد المباني المهجورة تحت الإنشاء، فانقض عليها وسدد عدة ضربات على رأسها فسقطت مغشيا عليها غارقة في دمائها، مفارقة للحياة.

4- اعتراف المتهم بالواقعة

المتهم لم يترك المجني عليها إلا بعدما تأكد من مفارقتها للحياة، وهم في جمع الشنطة التي كانوا يحملون فيها الطعام والأداة الحديدية المستخدمة في الواقعة وفر هاربا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر أمام النيابة العامة بارتكابه للواقعة، نظرا لديمومة الخلافات بينه وبين المجني عليها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم للتحقيق معه فيما نسب إليه، ووجهت له تهمة القتل العمد، وبعد الانتهاء من أخذ أقواله، تمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وحملت قضيته رقم 5108 لسنة 2021 جنايات، وصدر فيها قرار الجلسة الماضية بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب بإعدام المتهم شنقا عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.