صندوق رعاية المبتكرين: أطلقنا مسابقات وقوافل لاكتشاف الموهوبين

قال الدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إنهم اجتمعوا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضح خريطة شاملة وكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية المبتكرين، والاهتمام بالنوابع، موضحًا أن الصندوق أنشىء لغرض محدد وله موازنته الخاصة، ومجلس إدارة خاصة به، مشددًا على أنهم يهتمون باستكشاف المبتكرين والنوابع ورواد الأعمال.

مجموعة برامج تدعم المبتكرين ورواد الأعمال

أضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أن مجلس الإدارة وضع مجموعة من البرامج، تبدأ من التوعية وبناء القدرات والمسابقات والدعم والتمويل سواء على مستوى الطلاب أو الأطفال أو الباحثين، مشددًا على أن هناك برامج لاكتشاف الموهوبين ورواد الأعمال على مستوى الجمهورية، من خلال قافلة من خبراء الصندوق للبحث عنهم، وتقدم لهم دورات تدريبية وورش عمل، وتكشتف ما لديهم من مواهب وأفكار، ثم يتبناهم لكي يصلوا إلى مردود اقتصادي للفكرة.

إقرار برامج للطلبة

وتابع مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه جرى إقرار برنامج لطلاب الجامعات، ممول من الصندوق لدعم الوحدات التي سيجرِ إنشاؤها في الجامعات المختلفة، وتعمل على اكتشاف الموهوبين والنوابغ داخل الجامعات.

وضع قواعد لاكتشاف الموهوبين في الجامعات

وأوضح أنه يجرِ وضع قواعد من خلال مختصين لاكتشاف الطلبة النوابغ، سواء من خلال التجمعات الطلابية بالجامعات، أو من خلال أساتذتهم، وسيجرِ توفير برامج تدريبية تكنولوجية لهم، وأيضًا سيجرِ عمل مسابقة لكل الفرق التي لديها ابتكارات في الجامعات، ويجرِ اختيار فرق فائزة تحصل على دعم من خلال الخبراء والمختصين.