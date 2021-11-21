الأعلى للجامعات الخاصة: تحصيل 2% من المصروفات لصندوق رعاية المبتكرين

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الأحد، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. محمد حلمي الغر أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة، واستهل المجتمعون الجلسة بتوجيه الشُكر لأسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة د.أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء، ود. ياسر حجازي رئيس الجامعة، على استضافة المجلس، كما قدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ود.علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، ود. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية.

قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد خلال الاجتماع على انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، مشددًا على أهمية استمرار الجامعات في منع دخول الطلاب والعاملين للحرم الجامعي، إلا بعد الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، أو إجراء تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على سلامة وآمان كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وضمان استمرار الانتظام والانضباط في سير العملية التعليمية بكافة الجامعات.

ووجه د. عبدالغفار رؤساء الجامعات بالاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، مشددًا على استمرار الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، وذلك بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19).

كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تجرى خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري عن سير العملية الانتخابية حتى انتهائها.

أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية 2022

استعرض المجلس خلال الاجتماع، تقريرًا حول أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021/2022، وأشار التقرير إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 47530 طالبًا منهم 42530 طالبًا بالجامعات الخاصة و 5000 طالبًا بالجامعات الأهلية، والعدد المقبول هذا العام يفوق ما تم قبوله العام الماضي بـ 4238 طالبًا.وفى هذا الإطار، وجه الوزير بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتقييم تجربة القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة والأهلية التي تمت خلال هذا العام؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في هذا النظام واستخلاص أهم الدروس المستفادة لتقويم هذه التجربة الجديدة، مطالبًا بأن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لتطوير نظام القبول الإلكتروني للمجلس في اجتماعه القادم.

أبرز قرارات اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

وافق المجلس على ترشيح د. وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية ود. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، واستعراض ما احيط به المجلس من تحصيل نسبة 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، مُقابل الخدمات التي يُقدمها الصندوق، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 3474 لسنة 2021، كما أحيط المجلس علمًا بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021، بشأن وجوب التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.

وزير التعليم العالي يتفقد مجمع كليات القطاع الطبي بالجامعة الألمانية

على هامش اجتماع المجلس، تفقد وزير التعليم العالي ميدانيًا منشآت كليتي الطب البشري وطب الأسنان والمستشفى الجامعي.. ومجمع كليات القطاع الطبي بالجامعة الألمانية، ورافقه خلال الجولة، د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، د.ياسر حجازي رئيس الجامعة، ود.محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعدد من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.