«رعاية النوابغ» يدعم ويمول المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات تنافسية

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين

وأكد وزير التعليم العالي، في بداية الاجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وأشار عبدالغفار، إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ للإسهام في تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.

واستعرض الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، خلال الاجتماع، تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة القادمة، بالإضافة إلى أهم البرامج والأنشطة التي سيتم استكمالها أو البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2022/2023.

خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2022

عرض عامر، خطة برامج عام 2022 والتي تتماشي مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادي، موضحًا أن الخطة تشمل برامج «الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I Camp للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية».

كما تشمل أيضًا «برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية في نطاق المشروعات التي تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكاري أفضل ــ نادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج Eipic – Egypt لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم».

مبادرة «لتكن حياتنا مبدعة»

وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية إبداع للخدمات التعليمية، من خلال تدشين مبادرة «لتكن حياتنا مبدعة»؛ لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من 7 أعوام إلى 18 عامًا في مجالات علوم الطيران وعلوم الفضاء والفلك.

كما وافق المجلس على دعم ورعاية وتمويل حالات من الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، ومساعدتهم على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تطبيق أفكارهم البحثية والابتكارية.