روسآتوم الروسية: بناء أول وحدة بمحطة الضبعة النووية في يوليو 2022

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية «روسآتوم»، أليكسي ليخاتشيف، إن بناء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بمشاركة روسيا من المقرر أن يبدأ في يوليو من العام الجاري، وأضاف ليخاتشيف ردا على سؤال ذي صلة من الصحفيين، «ستكون في يوليو».

صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثاني في 2022

كان رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أمجد الوكيل، قال الاثنين، في تصريحات لـ «سبوتنيك» إن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كل طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية»، مشيرا إلى أنه «يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022».

وكانت شركة «روسآتوم»، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، قالت الأسبوع الماضي، إنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي وثائق وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة.

وأوضحت الشركة أنه «بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد».

العقود النهائية

ووقَّعت مصر وروسيا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

وفي ديسمبر 2017، وقَّع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.

وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع «مفاعلات 3+» (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.