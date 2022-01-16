إصابات كورونا في روسيا تقترب من 30 ألف حالة ووفاة 700 خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، اليوم، اقتراب حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، من حاجز 30 ألف إصابة يومية، بينما سجلت أقل من 700 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة لها منذ أكثر من 6 أشهر.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا فب روسيا، أنّ الإصابات المسجلة، خلال 24 ساعة الماضية بلغت 29230 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 27179 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 13 ديسمبر.

وتعد العاصمة موسكو أكثر المدن الروسية، من حيث عدد الإصابات اليومية، تليها سان بطرسبورج، حيث سجلت 6480 حالة، مقابل 3958 حالة إصابة في سان بطرسبورج، وتعد الحصيلة الأكبر من الإصابات في روسيا منذ بداية الجائحة، حيث سجلت روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و803534 إصابة مؤكدة بكورونا.

روسيا تسجل أعداد إصابات من 6 أرقام يوميًا في الفترة المقبلة

ووفقا لمسؤولين روس في هيئة الصحة العامة، في بيانات سابقة، فقد أعلنوا توقعهم وفقا للتقديرات الحالية لمؤشر أعداد الإصابة اليومية، بأن تواجه روسيا أعداد إصابات من 6 أرقام يوميا.

يشار إلى أنّ روسيا سجَّلت، هذا العام بين 15 ألفًا و18 ألف حالة عدوى جديدة يوميا، مقارنة بمعدل ديسمبر الذي بلغ 30 ألف حالة إصابة يوميا، وسجلت قوة العمل الرسمية الروسية أكثر من 10.6 مليون إصابة مؤكدة، و317618 وفاة إجمالا.

كما تشير هيئة الإحصاء الرسمية الروسية في بياناتها، التي تستخدم معايير حسابية أوسع إلى أن حصيلة الوفيات أعلى بكثير، وقالت إن إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس بين أبريل 2020 وأكتوبر 2021، أكثر من 625 ألف وفاة.