البحوث الجنائية تكشف عن أكثر الجرائم انتشارا في الشتاء وأسباب وقوعها

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إنّ العنف مرتبط بطبيعة الحال بالمكان والزمان، مثل نوع الجرائم يختلف من مكان لمكان يختلف أيضا بالتوقيت.

هناك علاقة بين الجرائم والعنف وفصول السنة

وأضاف «رشاد»، خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمر و خليل، أن هناك العديد من الدراسات أشارت إلى أن هناك علاقة بين الجرائم وفصول السنة، مثل العلاقة بين الأمراض وفصول السنة.

انتشار جرائم السرقة بالشتاء

ولفت إلى أن جرائم السرقة تنتشر في فصل الشتاء على اعتبار انكماش المواطنين في منازلها، والنوم مبكرًا، والحركة في الشوارع تكون منخفضة نسبيا خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

ولفت إلى أن انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الحركة بالشوارع تعطي مساحة أكبر للجرائم المرتبطة بالسرقة، «الناس كلها بتبقى تحت بطانيته».

وأشار إلى أن العنف يرتفع في فصل الصيف، نظرا لأن مساحة الحياة والتفاعلات في هذا الفصل أكبر مقارنة بالشتاء، لافتا إلى أن الحرارة الشديدة والرطوبة العالية تؤثر على الحالة النفسية، وارتباط العصبية بالحالة النفسية يمكن أن يؤدي للعنف، خاصة العنف اللفظي.

وتابع: «العنف اللفظي يعني يبقى الشخص خلقه ضيق ومش طايق نفسه، وبالتالي يحتد، لأن المقصود مش العنف البدني بس لكن العنف اللي فيه حدة في التعامل والسلوك والغلظة، وهو شكل من أشكال العنف المعنوي، وده بيبقى أكثر انتشارا في فصل الصيف أكتر من الشتاء».

الطقس ينعكس ويؤثر على الحالة النفسية

وأكد أن الطقس ينعكس ويؤثر على الحالة النفسية للشخص، «السلام النفسي مرتبط بالجو والمناخ اللي حوالينا، والتفسيرات الجغرافية تفسر الجرائم والعنف وارتباطه بالمكان وفصول الزمن، فالبيئة الساحلية يكون فيها جرائم تختلف عن البيئة الصحراوية أو الزراعية».