البحوث الجنائية: استفزاز الزوج من أهم أسباب ارتكاب الجرائم الزوجية

أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن استفزاز الزوج وإهانته تعد من أبرز العوامل ارتكاب الأزواج لجرائم ضد زوجاتهم ، وذلك وفق بحث تم إجرائه بعنوان « الأبعاد الاجتماعية والجنائية للجرائم التي تقع بين الأزواج ».

من جانبها قالت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخلافات والجرائم قد تحدث بين الأزواج وفقا للضغوط الوقتية التى تتعرض لها الزوجة سواء كانت الضغوط نفسية أو حياتية، خاصة خلال وبعد كورونا، لافتة إلى أن الجرائم الزوجية لايمكن تعميمها، وكل جريمة لها ملابساتها الخاصة ولا يمكن التعميم.

وأضافت أستاذ علم الإجتماع فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه عند تعرض النساء للعنف بكل أنواعه سواء اللفظى أو النفسى أو الرمزى، أو حتى البدنى يشكل هذا ضغطا كبيرا على النساء فى علاقاتهم بأسرهم وأزواجهم بصفة خاصة، بجانب الضغوط اليومية الحياتية الملقاة على عاتق النساء فى معظم الأحوال، الأمر الذى يجعلهم معرضين للضغط النفسى وفقدان السيطرة على الأعصاب وبالتالى قد يشكل دافع لارتكاب العنف ضد الرجال.

التنشئة الاجتماعية التميزية قد تخلق لدى الاناث دوافع للإنتقام

ولفتت أستاذ علم الاجتماع إلى أن التنشئة الاجتماعية التميزية قد تخلق لدى الاناث دوافع للانتقام من أزواجهن فيما بعد ، قائلة :«هذا لا ينطبق بالفعل على كل الزوجات، وانما يحدث هذا فى ظل ظروف مهيئة لارتكاب الجرائم ضد الأزواج».

31 % من الإناث ارتكبن جرائم ضد الزوج

وأوضح المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 31 % من الإناث ارتكبن جرائم ضد الزوج ، وذلك وفق بحث على عينة قوامها 200 مبحوثا من الجناة، فيما أقرت 52% من المجنى عليهن بأن الزوج الجانى قام بإرتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات .

وأشار المركز إلى أن نسبة جرائم العنف بين الزوجين تمثل 73 % فى الحضر ، و13.6 % فى الريف .