10 نصائح للتحكم بشهيتك في الشتاء.. حافظ على وزنك

مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يبدأ الكثيرون في الشعور بالجوع بشكل مفرط، مما يجعلهم يتناولون عددا كبيرا من السعرات الحرارية، ويتسبب في زيادة الوزن بشكل رهيب، خاصة في منطقة البطن والأرداف، فلماذا تتكرر هذه المشكلة سنويًا؟ وهو ما يجيب عنه الدكتور فاضل النعيمي استشاري التغذية العلاجية، والسمنة المفرطة، في التقرير التالي..

لماذا نشعر بالجوع خلال فصل الشتاء؟

يجيب الدكتور فاضل النعيمي عن هذا السؤال في حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن تلك الحالة من الشعور بالجوع مع انخفاض درجات الحرارة أو فصل الشتاء، بسبب انخفاض مستوى الطاقة في جسم الإنسان، حيث تزيد معدل ضربات القلب، لضخ الدم إلى الأعضاء الحيوية للحفاظ على درجة حراراتها، مما يقلل من درجة حرارة الجسم، ويزيد من الشعور بالجوع فيبدأ الإنسان في تناول الطعام بكميات كبيرة، بهدف الحصول على الطاقة وتعزيز الشعور بالدفء، وتكون النهاية زيادة في الوزن.

كيف نتحكم في الشهية خلال فصل الشتاء؟

وبحسب فاضل فإن الشعور بالجوع خلال فصل الشتاء من الأمور الطبيعية، لكن التعامل معها هو ما يحدد ما إذا كان الجسم سيكتسب زيادة في الوزن أم لا، فأولى تلك النصائح هي استبدال الأطعمة السريعة والمقلية وغير الصحية، بالأطعمة الصحية، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والاعتماد على الطعام الطازج الذي يتم تحضيرة بشكل صحيح وسليم.

روشتة للحفاظ على الوزن المثالي في الشتاء

ونصح الدكتور فاضل النعيمي القراء باتباع بعض العادات الغذائية السليمة التي تساعد في الحفاظ على الوزن بشكل سليم، والتي جاءت كالآتي:

- تناول الماء بشكل متوازن على مدار اليوم، فالكثيرون يهملون هذه العادة خلال فصل الشتاء، مما يعرضهم للجفاف، فضلا عن الشعور بالجوع، بسبب عدم قدرة الجسم على التميز بين العطش والجوع، موضحًا أن جسم الإنسان يحتاج من 2 إلى 2.5 لتر من المياه خلال اليوم، بمعدل كوب ماء كل ساعة.

- تجنب الحلويات، والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مثل العصائر، الحلويات، المشروبات الغازية، لأن السكر يرفع طاقة الجسم بسرعة كبيرة، لكنه سرعان ما يفقدها بسرعة أيضا ويزيد من الشعور بالجوع.

- استبدال الحلويات والعصائر بالفواكه والخضراوات الطازجة، وخاصة التي تحتوي على فيتامين ج، كالبرتقال، اليوسفي، الجوافة، وغيرها.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية سليمة، وخاصة الخضراوات، فهي تزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- تجنب تناول اللحوم المصنعة والمجمدة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والصوديوم، وهو ما يسبب احتباس السوائل بالجسم، فضلا عن زيادة الوزن.

- تناول الحبوب مثل الفول والعدس واللوبيا وغيرها من البروتين النباتي، لأنها تساعد على الشعور بالشبع، لأن هضمها يحتاج لوقت أطول من الأطعمة الأخرى.

- استخدام الزيوت الصحية بدلا من المهدرجة والمسلي النباتي، عند الطهي، فهي تجعلها أخف على المعدة.

- تناول الأسماك الغنية بالأوميجا 3 مرتين على الأقل في الأسبوع، لأنها تحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة، وهي تشمل سمك التونة، والسلمون، وغيرها.

- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل اللبن خالي الدسم، الرائب، الزبادي، الجبنة القريش، لأنها تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، مع ضرورة تجنب الأجبان الدسمة مثل الشيدر، أو الرومي.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي، حتى وإن كان المشي أو الجري ينشط الدورة الدموية للجسم، ويزيد من الشعور بالدفء.