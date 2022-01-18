سانت كاترين «تحت الصفر».. ومناشدات للسياح بتناول مشروبات ساخنة

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تتعرض لموجة من الطقس السيئ، وانخفضت درجات الحرارة طوال اليوم، ما أدى إلى تواجد المواطنين في منازلهم فترات طويلة.

وأوضح العناني أن موجة البرد الشديد التي تتعرض لها أعلى مدينة في مصر بدأت السبت الماضي ومستمرة حتى اليوم، مشيرا إلى أن درجات الحرارة سجلت طوال النهار 3 إلى 4 درجات مئوية، أما في الليل تنخفض الحرارة لتصل إلى أدنى درجات تحت الصفر في الساعات الأخيرة من الليل.

درجة الحرارة 6 درجات تحت الصفر

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن درجة الحرارة فجر اليوم سجلت 6 تحت الصفر وهي أدنى درجة حرارة جرى تسجيلها طوال الأيام الماضية، ما يشير إلى وجود طبقة من الثلوج الخفيفة على قمم الحبال، مضيفا أن هناك تحذيرات بسقوط أمطار وسيول وثلوج هلال هذه الموجة.

وأعلن أن مدينة سانت كاترين مستعدة طوال موسم الشتاء لهذه الأجواء الأوروبية والتي تستهوي آلاف السياح لقضاء ليالي الشتاء الباردة عليكم الجبال، وقال إن المدينة رفعت درجة الاستعداد تحسبا لأي طارئ نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وقال إن جبال سانت كاترين تغطت بالسحب بالكامل منذ ليلة أمس.

مشروبات ساخنة وملابس ثقيلة

ناشد اللواء طلعت العناني السياح الذين يقومون بزيارة المدينة وصعود قمة جبل موسى بارتداء ملابس ثقيلة لأن الحرارة تحت الصفر فوق قمم الجبال، وضرورة شرب مشروبات ساخنة خلال الرحلة التي تستغرق أكثر من 10 ساعات لمقاومة درجات الحرارة المنخفضة.

وأضاف أن الدليل البدوي الذي يصطحب السياح إلى هذه الرحلة يقوم بإعطاء السياح تعليمات لتفادي التعرض لنزلات البرد الشديد خلال رحلة الصعود.