إصابة فلاح بطلق ناري في مشاجرة بأسيوط.. خلافات جيرة ولهو أطفال

أصيب، اليوم الثلاثاء، فلاح بطلق ناري في اليد في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وذلك بقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتم نقل المصاب للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية المعابدة الغربية، وإصابة «عبد الرحيم علي عثمان»، 36 سنة.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار. وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين عائلتى الخرابزة والبرشية بالقرية وأن سبب المشاجرة الخلاف على لهو الأطفال.

تم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط تشهد أكثر من حادث خلال 24 ساعة

شهدت محافظة أسيوط منذ، أمس الإثنين، العديد من الحوادث التي راح ضحيتها بعض الأشخاص أما بالصعق الكهربائي أو التسمم نتيجة تناول أقراص السوس. حيث وصل إلى مستشفى الغنايم المركزي «أحمد فتحي»، 13 سنة، مقيم بقرية أولاد محمد، جثة هامدة إثر تناول أقراص سوس، وتم وضعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

كما لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء في أثناء قيامه بإطفاء حريق شب في منزله بمركز البداري. وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل بقريي الهمامية. وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية والإسعاف وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق في منزل ملك «محمد محمود عبد الحق» أسفر الحريق عن وفاة نجله «نور»، 22 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.