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«الداخلية» تنفي اقتحام مكتب أحد المحامين في أسيوط: مشاجرة بين طرفين

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الوطن
02:41 ص | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول اقتحام أجهزة الأمن مكتب أحد المحامين بأسيوط.

حقيقة الواقعة.. «خناقة»

وأوضح المصدر أن الواقعة تتعلق بحدوث مشاجرة بين طرفين تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعلى إثر ذلك ادعى شقيق أحد الأطراف على غير الحقيقة بأنه تم اقتحام مكتبه «على الرغم من عدم وجود مكتب له بمنزله» وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات ومن روَّج لها.

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