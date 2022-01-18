العراق يكتسي باللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج.. وقرارات بتعطيل الدراسة

تجتاح موجة من الطقس السيئ المصحوب بهطول الثلوج والأمطار، العديد من المحافظات العراقية، منذ الأحد الماضي، خاصة في المناطق الشمالية بإقليم كردستان العراق ومحافظة نينوي، إذ بلغ معدل هطول الثلوج 100 سم، وسط توقعات باستمرار هذه الموجة حتى الخميس المقبل.

وأشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية في إقليم كردستان، إلى أن استمرار تلك الموجة والانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج، نتيجة منخفض جوي قادم من سيبيريا، يلتقي مع منخفض آخر قادم من البحر المتوسط.

تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

ونظرا لسوء الأحوال الجوية وكثافة الثلوج، جرى تعطيل الدراسة في المناطق التي تعرضت لموجة الطقس السيئ كمحافظتي السليمانية وحلبجة وكذلك بعض مناطق أربيل ودهوك، إذ تسبب الطقس السيئ في قطع معظم الطرق الخارجية التي تربط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ببلدات سوران وخليفان ورواندز وحاجي عمران.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فقد بلغ معدل الثلوج في بعض مدن أربيل، أكثر من متر واحد، الأمر الذي أدى لانقطاع طرق المواصلات في أربيل مع العشرات من القرى الحدودية الجبلية المتاخمة إلى إيران.

السليمانية الأكثر تضررا من تساقط الثلوج

وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية في إقليم كردستان، بأن محافظة السليمانية تعد أكثر المدن التي شهدت سقوط الثلوج بشكل غير معتاد، الأمر الذي تسبب بقطع الطريق الخارجي الذي يربطها ببلدتي دربنديخان وبنجوين، وأوضحت الهيئة في بياناتها الإعلامية، أن أعماق الثلوج في بعض قرى السليمانية وصلت إلى نحو 65 سنتمترا .

#السليمانية تتحول إلى مدينة بيضاء بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج#الشرقية pic.twitter.com/eUtpFWJn7L — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 17, 2022

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت العديد من الصور وبعض مقاطع الفيديو من العراقيين، التي توثق تساقط الثلوج نتيجة هطول الأمطار بكثافة، إذ اكتست بعض المدن باللون الأبيض.