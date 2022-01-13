مصرع 6 وإصابة 2 سيدة وطفلها في انهيار مرقد ديني في العراق «فيديو»

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأُصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني جنوب بابل في العراق، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستى».

وأعلنت السلطات العراقية في محافظة بابل، وفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين جرّاء انهيار جزئي بمرقد الامام الحمزة الغربي جنوب المحافظة، مضيفة أنّ قائد شرطة بابل أشرف على إجراءات إخلاء الجثامين «أربعة سيدات وطفلين»، بالإضافة إلى إصابة سيدة وطفل، وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

مصرع 6 أشخـاص إثـر انهـيار "سكلـة" بـناء في مـرقـد ديـني في #بابل #قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/MaUeruWdMZ — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) January 13, 2022

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وأعلن مصدر أمني في «ذي قار»، بالعراق، مصرع طفلين وإصابة ثالث في انهيار السور الخارجي لأحد المنازل جنوب المحافظة، وأوضح أنّ الجثتين جرى نقلها للطب الشرعي، في حبن نُقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

وفى الأسبوع الماضي، قتل 6 أشخاص وأصيب 7 آخرين، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة جنوب العراق، وتبين أنّ القتلى والمصابين من عائلة واحدة، كانوا في رحلة سياحية.

وفى نهاية الشهر الماضي، لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بمدينة «عقرة»، بمحافظة «دهوك»، شمال العراق، جرّاء الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الذي انبعث من المدفأة التي كانت تعمل بالفحم، حيث انخفضت درجة الحرارة في القرية إلى 7 درجات، وذلك وفقاً لقناة «السومرية» العراقية.

وتلقت قوات الشرطة العراقية بمحافظة «دهوك»، بلاغا يفيد بوفاة سيدة وأطفالها الأربعة داخل منزلهم، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة، لمتابعة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ رب المنزل هو الناجي الوحيد ولا يزال على قيد الحياة، حيث أهداه القدر عمرًا جديدًا، إذ لم يكن متواجدًا داخل المنزل أثناء الحادث، وذلك بسبب عمله ضمن قوات البيشمركة العسكرية الكردية.