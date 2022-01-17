الطقس السيئ يرفع مبيعات أدوية البرد والعطارة بالسوق المحلية إلى 50%

انتعشت مبيعات العدس والعطارة الحارة والبطاطين والألحفة وأدوية البرد خلال هذه الأيام؛ بسبب برودة الجو والطقس السيئ في جميع محافظات مصر، وذلك بنسبة تراوحت بين 20% إلى 50%، وبالرغم من زيادة الطلب عليها إلا أنها لم تسجل أي ارتفاع مقارنة بالشهر الماضي وفقا لتقرير الغرف التجارية الخاص بالأسعار، فيما عدا «السخان»، الذي يتم استيراد مكوناته من الخارج.

أسعار البقوليات

وأكدت الغرف التجارية، استقرار أسعار العدس خلال الشهر الجاري؛ بالرغم من زيادة الطلب عليه بشكل كبير خلال موسم الشتاء، وتمثل معدلات استهلاك العدس نحو 120 ألف طن، منها 100 ألف طن أصفر، وما بين 20 و25 ألف طن عدس أسود سنويا؛ ليباع كيلو العدس الأصفر بسعر 24 جنيها، والأسود «أبوجبة» بـ 16جنيها.

فيما سجلت أسعار الفلفل الأسود، استقرارا ليباع بـ 110 جنيهات، والكركديه بـ 100 جنيه للكيلو، والقرفة الناعمة بـ 80 جنيها، والقرفة سيجار بسعر 150 جنيها للكيلو، كما سجل سعر كيلو بهارات شطة «فلفل حار» نحو 50 جنيها، أما كيلو اليانسون فسجل سعره 80 جنيها، بينما سجلت الكراوية فسجلت 45 جنيها للكيلو.

أسعار أدوية البرد والإنفلونزا

وكشفت الغرف عن استقرار أدوية البرد ليباع بروفين أقراص مسكن 200 مم شريط واحد بسعر 6.5 جنيه، وكوميتركس بـ 30 جنيها للعلبة، بينما الكونسجيتال يصل سعره إلى جنيها للعلبة، أما علبة الشراب 10.5 جنيه، فيما يباع دواء 123 من الأدوية الفعالة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا بـ 9 جنيهات للعلبة، و4.5 للشراب.