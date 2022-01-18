8 شروط لاستخراج «فيزا المشتريات» من البنك الأهلي.. منها مفردات مرتب

أصبحت «فيزا المشتريات»، الصادرة من البنوك، ضرورة أساسية تستخدمها أغلب الأسر، لتسهيل عمليات شراء احتياجاتهم اليومية، ويتطلع المواطنون لاستخراج فيزا مشتريات البنك الأهلي نظرا لتوافر فروع البنك في كافة المحافظات، إلى جانب الخدمة السريعة التي تقدم من خلال البنك لتسهيل إجراءات إصدار الفيزا.

وأكد موظف خدمة العملاء بالبنك الأهلي، أنّ إجراءات الحصول على فيزا مشتريات سهلة وبسيطة، تبدأ بتقديم طلب للحصول عليها من أقرب فرع للبنك بجوار منزلك، أو من خلال تقديم طلب على الموقع الإليكتروني البنك الأهلي، ويتطلب الحصول على الفيزا، ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة جواز السفر والإقامة بالنسبة للأجانب.

- ألّا يقل سن طلب الخدمة عن 21 سنة.

- صورة شخصية لطالب الفيزا.

- مفردات مرتب من جهة العمل المسجلة في البطاقة الشخصية.

- إيصال حديث لأي من مرافق وحدته السكنية «كهرباء، غاز، مياه».

- بعد استلام الفيزا يتم تفعيلها من خلال الاتصال هاتفيا بخدمة عملاء البنك الأهلي على رقم 19623.

كيفية السداد

أتاح البنك الأهلي عدة طرق لتسهيل عمليات السداد على جميع عملائه، من خلال:ـ

- ماكينات الصراف الآلي المنتشرة فى جميع أحياء ومحافظات الجمهورية.

- خدمة فوري.

- التسديد داخل أي فرع من فروع البنك.

- التحويل الإليكتروني من خلال خدمة «الأهلي نت».

مميزات فيزا مشتريات البنك الأهلي

وضع البنك الأهلي المصري، الكثير من المميزات، على بطاقات فيزا المشتريات، لتسهيل الخدمة على جميع عملائه.

- إتاحة استخدام الفيزا في عدد كبير من السلاسل التجارية الكبرى والموجودة في كافة المحافظات.

- إتاحة إمكانية التقسيط مع التجار المتعاملين مع البنك لمدة تصل إلى 36 شهرا.

- إتاحة فرصة التسوق الإليكتروني، عن طريق الإنترنت.

- تتيح فيزا مشتريات البنك الأهلي، لجميع العملاء، استخدامها على المستوى المحلي داخل مصر أو خارجها.

- إمكانية السحب النقدي.