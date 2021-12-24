عروض «فيزا» البنك الأهلي في الشراء.. «كاش باك» يصل إلى 3 آلاف جنيه

تتسابق البنوك المحلية في تقديم عروض وخصومات موسمية على منتجاتها المصرفية، ويأتي ذلك الحرص انطلاقاً من رغبتها في توسيع قاعدة العملاء وتحقيق أهداف الشمول المالي للدولة ورؤية مصر 2030، في ظل توجيهات البنك المركزي المصري وتعليماته.

ويقدم البنك الأهلي المصري لعملائه العديد من العروض والمزايا المصرفية قبل نهاية العام الحالي 2021، واستقبال عام جديد، وكذلك عروض شهرية بشكل دوري، وتستعرض «الوطن» أبرزها، كالتالي:

استرد 5% من قيمة مشترياتك بفيزا البنك الأهلي

باستخدام فيزا البنك الأهلي المصري، سيحصل العميل على 5% «كاش باك» من قيمة مشترياته، عند الدفع بالبطاقة الائتمانية للبنك، وذلك للبطاقات الجديدة فقط.

شروط عرض نهاية العام من «الأهلي»

- أن يتم الشراء خلال فترة العرض وخلال شهر الإصدار للبطاقة، أو الشهر الذي يليه، ليحصل العميل على النسبة المحددة من قيمة المشتريات، بحد أقصى رسوم إصدار البطاقة للعام الأول.

- سيتم إضافة قيمة «الكاش باك» على البطاقة خلال الشهر الثالث من تاريخ الإصدار.

- سينتهي العرض بنهاية العام الحالي.

تفاصيل العرض من البنك الأهلي

- عند الشراء بفيزا كلاسيك أو ماستر كارد استاندرد، بحد أدنى لقيمة المشتريات 1000 جنيه، ستحصل على «كاش باك» بقيمة 150 جنيه.

- وعند استخدام بطاقة ائتمان/ فيزا جولد، وعمل مشتريات بقيمة 3 آلاف جنيه كحد أدنى، سيتم استرداد 200 جنيه كحد أقصى.

- أما عند إصدار بطاقة ائتمان «ماستركارد تيتانيوم» أو «مانشستر يونايتد»، واستخدامها لدفع مشتريات بقيمة 3 آلاف جنيه على الأقل، سيتم استرداد 250 جنيه، بحد أقصى.

- وبالنسبة إلى بطاقات «ماستر كارد بلاتينيوم»، فسيتم استرداد مبلغ يصل إلى 500 جنيه من قيمة مشتريات لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

- عند عمل مشتريات بقيمة لا تقل عن 7,5 آلاف جنيه، سيتم استرداد 1000 جنيه كحد أقصى، عند استخدام فيزا «سيجنتشر» أو «ماستر كارد وورلد» في الدفع والمعاملات المالية لمشترياتك.

- أما عند القيام بمشتريات لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه بفيزا «انفينيت» أو «ماستر كارد وورلد اليت» من البنك الأهلي، فسيتم استرداد مبلغ لا يزيد عن 3 آلاف جنيه.