شوف بطاقتك منهم ولا لأ.. أطول 10 فترات سماح لبطاقات فيزا الكلاسيكية

يمتلك بعض العملاء بطاقات فيزا الكلاسيكية التي تقدمها البنوك ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، والتي تتناسب مع الاحتياجات الشخصية والمتطلبات المالية للعملاء، كونها الوسيلة الأسهل للدفع وإجراء المعاملات المالية اليومية، وعليه ترصد «الوطن» أطول 10 فترات سماح لبطاقات فيزا الكلاسيكية في البنوك.

بطاقة فيزا الكلاسيكية من ميد بنك

تأتي بطاقة فيزا الكلاسيكية من ميد بنك في المقدمة بتفاصيل على النحو التالي:

- فترة سماح تصل لـ 58 يوما.

- تقدم العديد من المزايا للعملاء بحد ائتماني يبدأ من 1000 جنيه.

- الحد الائتماني يصل إلى 19900 جنيه.

- الفائدة 1.85%.

بطاقة فيزا كلاسيك من بنك QNB الأهلي

وفي المرتبة الثانية تأتي بطاقة فيزا كلاسيك من بنك QNB الأهلي بتفاصيل على النحو التالي:

- فترة سماح تصل إلى 57 يومًا.

- الحد الائتماني من 6000 إلى 15000 جنيه.

- الفائدة 2.1% سنوياً.

بطاقة فيزا الكلاسيكية من بنك مصر

ثالثا فيزا الكلاسيكية من بنك مصر بتفاصيل هي:

- الحد الائتماني من 2000 إلى 3000 جنيه.

- الفائدة 1.7%.

- فترة السماح 57 يومًا.

بطاقة فيزا كلاسيك من بنك أبوظبي التجاري

رابعا بطاقة فيزا الكلاسيكية من بنك أبوظبي التجاري بتفاصيل على النحو التالي:

- تبدأ بحد ائتماني يبدأ من 5000 يصل إلى 9999 جنيهًا.

- الفائدة 2.8%.

- فترة السماح 57 يومًا.

بطاقة فيزا الكلاسيكية البنك الأهلي اليوناني

خامسا بطاقة فيزا الكلاسيكية من البنك الأهلي اليوناني وتفاصيلها كالتالي:

- حد ائتماني يبدأ من 2500 جنيه إلى 15000 جنيهًا.

- الفائدة 2%.

- فترة السماح: 56 يومًا.

بطاقة فيزا الكلاسيكية من البنك الأهلي المصري

سادسا تأتي بطاقة فيزا الكلاسيكية من البنك الأهلي المصري وتفاصيلها كالتالي:

- حد ائتماني يبدأ من 1000 يصل إلى 9999 جنيهاً.

- الفائدة 1.9 % للمضمنة و2.25% لغير المضمنة.

- فترة السماح 55 يومًا.

بطاقة فيزا كلاسيك من بنك القاهرة

سابعا وأخيرا تأتي بطاقة فيزا الكلاسيكية من بنك القاهرة وتفصيلها على النحو التالي:

- حد ائتماني يبدأ من 3000 جنيه ويصل إلى 8000 جنيه.

- الفائدة 2.5%.

- فترة السماح 55 يومًا.