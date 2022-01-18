هل يتيح قانون العمل الحصول على إجازة في الأجواء شديدة البرودة؟

تشهد البلاد موجة برد قارس في جميع الأنحاء، ما دفع كثيرون للتفكير في الحصول على إجازة من العمل تفاديا للخروج في هذه الأجواء والتعرض لنزلات البرد والإنفلونزا، لكن السؤال الأهم، هو «هل يتيح قانون العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا كان الطقس شديد البرودة؟».

بمراجعة قانون العمل المصرى، اتضح أنّه حدد معايير معينة لطلب الإجازات، حيث يوجد 3 أنواع لها، وهي «سنوية، دراسية، ومرضية»، إضافة إلى «إجازة الحج» وجميعها مدفوعة الأجر.

الإجازة السنوية مدفوعة الأجر

- يحق للعامل الحصول على الإجازة السنوية مدفوعة الأجر من جهة العمل، ولا تتضمن أي من الإجازات الرسمية في الدولة، أو الأعياد، أو الراحات الأسبوعية.

- يحق للعامل الحصول على 15 يوما فقط في السنة الأولى من تاريخ تعاقده مع جهة العمل.

- يحصل للعامل الحصول على 21 يوما بداية من السنة الثانية على تاريخ تعاقده.

- بعد مرور 10 سنوات على عمله بنفس المنشأة يحق له الحصول على إجازة 30 يوما مدفوعة الأجر.

- حال تجاوزه سن الـ50 عاما يحصل على إجازة 45 يوما مدفوعة الأجر.

الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

- يحصل العامل على إجازة دراسية من جهة العمل إذا كان طالبا في إحدى الجهات التعليمية في فترات الامتحانات، وليس لها علاقة بمجموع إجازاته السنوية، ولكن هناك شروط للحصول عليها.

أولا: إخطار جهة العمل بموعد إجازة الامتحانات قبل 10 أيام من بدء الإجازة.

ثانيا: تكون الدراسة متعلقة بطبيعة عملة الوظيفية في جهة العمل.

إجازة الحج

- تكون إجازة الحج مدفوعة الأجر، ومرة واحدة طوال الخدمة.

- يحق للعامل الذى مرّ على عمله في المنشأة 5 أعوام من تاريخ تعاقده، الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة 30 يوما لأداء فريضة الحج، أو فريضة مقدسة.

الإجازة المرضية

للعامل الذي يعاني من أي مرض، ويحتاج لعناية طبية، الحصول على إجازة طوال مدفوعة الأجر طوال فترة مرضه، بناء على التقرير الصادر من الجهة الطبية المعالجة له.