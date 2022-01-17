إجازة الوضع مدفوعة الأجر في قانون العمل الجديد: 4 أشهر وتستحق 3 مرات

أقرّ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في الجلسة البرلمانية، أمس، إجازة الوضع مدفوعة الأجر، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب.

تفاصيل إجازة الوضع مدفوعة الأجر

وتمنح إجازة الوضع مدفوعة الأجر، بحسب نصوص القانون، المرأة العاملة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، ووفقا لنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، فإنّه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ساعات العمل في قانون العمل الجديد

إجازة الوضع مدفوعة الجر، صاحبها عددًا من الالتزامات الأخرى، كان من أبرزها خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

فترات الرضاعة في قانون العمل الجديد

ويصاحب إجازة الوضع مدفوعة الأجر، في قانون العمل الجديد، أيضًا حق العاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ24 شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلاً عن مدة الراحة المقررة، والحق في فترتين أخرتين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.