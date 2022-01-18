رئيس جهاز «الشروق»: حرصنا على العنصر الجمالي في وحدات «جنة» (فيديو)

قال المهندس علي سعد، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، إنّ مشروع «جنة» أحد محاور الإسكان في مدينة الشروق، بعدد وحدات يصل إلى 1176 وحدة تمّ تنفيذها بشكل كامل، ودخلت مراحل التسليم الابتدائي.

نسبة الإنجاز 100%

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة الشروق في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نسبة الإنجاز 100% ويتبقى لنا محاضر الاستلام، وبالنسبة لتنسيق الموقع وأعمال اللاند سكيب والطرق والمرافق والكهرباء، وصلنا فيها إلى نسب متقدمة بواقع 97%، وخلال أسابيع سنكون انتهينا من تنسيق الموقع للعملية بالكامل».

العنصر الجمالي في المشروع

وتابع نائب رئيس جهاز مدينة الشروق: «حرصنا على العنصر الجمالي في المشروع ونفذنا عناصر مائية مختلفة في المشروع، ومنها حمام السباحة في الخلفية، وهو يعد من أكبر حمامات السباحة في مشروعات على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

راعينا اللاند سكيب وتنسيق الموقع والزراعة

وأردف سعد: «راعينا اللاند سكيب وتنسيق الموقع والزراعة حتى يخرج المشروع بالشكل الجمالي المطلوب، وبالنسبة لمساحات الوحدات فهي تبدأ من مساحة قدرها 100 متر وتصل إلى 150 مترا حسب احتياج كل ساكن، وهناك مركز خدمات متقدم، إضافة إلى الخدمات الأساسية في الكومباوند مثل المسجد والسوق التجاري».

وعن مشروع سكن مصر، أكد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّه يضم 105 عمارات تم تنفيذها بالفعل، بإجمالي وحدات قدرها 2540 وحدة، ونسب الإنجاز هناك وصلت لمراحل متقدمة جدا وسيتم تسليمها خلال أسابيع، مشيرا إلى أنّ المشروع يقدم كل الخدمات مثل 2 سوق تجاري و2 ملعب ثلاثي و2 حضانة و2 وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسي، وكل الخدمات التي يحتاج إليها السكان.