جهاز مدينة الشروق: ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل مخالفة للقوانين

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه شارك بحملة مفاجئة للتفتيش على تصاريح مُعدات النقل الثقيل، وذلك بالتعاون بين الجهاز وقسم شرطة التعمير بقيادة المقدم خالد عبدالعزيز.

ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل مخالفة بالشروق

وأوضح «بشارة» أن الحملة أسفرت عن ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل ما بين قلاَّبات ولوادر، حال قيام قادتها بمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، ومنها إلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة، والعمل بدون تصريح، وتسريب الرمال على المحاور والطرق.

وأضاف «بشارة» أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع كميات مضاعفة من المخلفات المضبوطة، وذلك لتحقيق مبدأ الردع مع توجيه أعمال الرفع إلى مدخل محطة المعالجة بدايةً من الطريق الغربي حتى الأوسطي، وذلك بكمية 3 آلاف م3 بهدف المساهمة في الأعمال الذاتية التي يقوم بها الجهاز لتوسعة وتمهيد طريق الدخول والخروج من وإلى المحطة.

كما طالب رئيس الجهاز قائدي معدِّات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة والالتزام بالضوابط المنظمة للتشغيل، مؤكدًا أنه لن يتهاون معهم في تطبيق إجراءات القانون، حفاظًا على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.