التجارة تبدأ الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية في برلين

بدأت وزارة التجارة والصناعة، الإعداد مع الجانب الألماني لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة المقرر عقدها في برلين منتصف شهر يونيو المقبل.

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءًا موسعًا مع الدكتور «بيتر رامزاور»، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تناولت سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية فى مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة .

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، موضحة أنّ ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي.

منتدى رجال الأعمال في البلدين

وأشارت «جامع»، إلى أنّ الاجتماع تضمن بحث عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين ،لافتةً إلى إمكانية إقامة منتدى لرجال الأعمال بمصر وألمانيا لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.

وأوضحت أن ألمانيا ستستضيف خلال الفترة ذاتها فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني والذى سيعقد خلال الفترة من 21-23 يونيو المقبل، ما يمثل فرصة متميزة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات أمام دوائر الأعمال في الدول العربية وكذا دولة ألمانيا.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أنّ المرحلة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

زيارة مدبولي

وأشار إلى حرصه على بذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الثنائية المصرية الألمانية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الجانبين، مشيراً إلى أنّ زيارة الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لبرلين على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم 8 وزراء ساهمت بشكل كبير فى توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك فى مختلف المجالات.

ولفت رئيس الغرفة إلى اهتمام كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجالات الاستثمار والتجارة بالعمل والتعاون مع الجانب المصري، مشيراً إلى أنّ الغرفة ستعمل على تشجيع المزيد من الشركات الألمانية للتواجد في السوق المصري بهدف خلق المزيد من فرص العمل الجديدة .

وأكد فرانك هارتمان السفير الألماني الجديد بالقاهرة، الدور الهام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن العام الجاري يشهد الاحتفال بمرور 70 عاماً على بدء العلاقات الرسمية المصرية الألمانية .

ولفت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أنّ عدد من الشركات الألمانية بدأت التعاون بالفعل مع مصر في هذا الصدد.

الفرص الاستثمارية الواعدة

ومن جهته أشار الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري، والذى يمثل محوراً استثمارياً وتصديريًا رئيسيًا لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا إلى جانب السوق المحلية بقوام 100 مليون مستهلك.

ولفت إلى أهمية جذب المزيد من الشركات الألمانية لمجال صناعة السيارات والصناعات المغذية للاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة لهذا السوق واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية.